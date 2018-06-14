الجمعة أول أيام عيد الفطر في تركيا وغالبية الدول العربية

أعلن الخميس في معظم الدول العربية أن يوم الجمعة هو أول أيام شهر شوال من العام الهجري 1439، وبالتالي أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

ونقلت وكالات الأنباء الرسمية في كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت والامارات وسلطنة عمان واليمن عن السلطات الدينية قولها إن الجمعة هو اول ايام عيد الفطر .

وفي القاهرة، اعلن مفتي الجمهورية على التلفزيون الرسمي ان العيد يوم الجمعة.

وفي القدس، اعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ان يوم الجمعة هو اول أيام عيد الفطر.

وفي بيروت، اعلنت دار الفتوى ان الجمعة اول ايام العيد. وفي تونس أعلن مفتي الجمهورية ان الجمعة هو اول ايام عيد الفطر.

وفي السودان أعلن مجمع الفقه الإسلامي "ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام 1439 هجري اليوم الخميس وعليه سيكون يوم غد الجمعة اول ايام عيد الفطر المبارك".

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، استناداً إلى الحسابات الفلكية التي تعتمدها رئاسة الشؤون الدينية في البلاد، كطريقة لإثبات دخول الشهر القمري الجديد.