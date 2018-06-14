السيسي يعين وزيراً جديداً للدفاع خلفاً لصدقي صبحي

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، الفريق محمد زكى قائد قوات الحرس الجمهوري، وزيرًا للدفاع بديلًا عن الفريق أول صدقي صبحي.

ووفق ما بثه التلفزيون الحكومي، أدى زكي اليمين الدستورية أمام السيسي، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة.

والخميس الماضي، كلف السيسي، مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.

والحكومة الجديدة هي الأولى في الولاية الثانية الرئاسية للسيسي (2018- 2022)، وتعد الثالثة منذ توليه مهام منصبه رئيسًا للبلاد، حيث سبقها حكومتان في الولاية الأولى (2014- 2018 ) حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو/حزيران 2014 حتى سبتمبر/ أيلول 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير/كانون ثان الماضي.

وتولى صبحي منصب وزارة الدفاع في مارس 2014، بعد إعلان سلفه السيسي استقالته تمهيداً للترشح للانتخابات الرئاسية.