الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع عسكرية بتعز ومعركة الحديدة متواصلة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، تحرير مواقع عسكرية جديدة من قبضة الحوثيين، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

ونقل موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر ميداني لم يسمه قوله إن "أفراد اللواء 17 مشاة في الجيش تمكنوا من تحرير مواقع دار قاسم وعسيلة والنوبة وأجزاء كبيرة من قرية الحجر بجبهة العبدلة، في مديرية مقبنة غربي تعز".

وأضاف المصدر أن "المعارك (وقعت السبت) كبدت مسلحي الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، علاوة على أسر قوات الجيش لثلاثة من عناصرهم، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وتابع أن "الفرق الهندسية التابعة للجيش انتزعت أكثر من 15 لغمًا أرضيًا زرعها الحوثيون في المواقع التي تم تحريرها".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيران، بشأن ما أعلنه الجيش، الذي يحظى منذ عام 2015 بدعم من تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية.

بموازاة ذلك تدور المعركة الأكبر في اليمن حاليًا في مدينة الحديدة الساحلية (غرب)، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وخلفت الحرب المستمرة في اليمن أوضاعًا إنسانية وصحية متردية جدا، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.