الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة له داخل الأراضي السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية على الحدود الشمالية بين البلدين، بحسب إعلام عبري.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، قال الجيش إنه لا توجد مخاوف من أن يكون سقوط الطائرة وهي من طراز "روخيف شمايم" (راكب السماء)، قد أدى إلى تسريب معلومات.

وأشار إلى أن الطائرة كانت تقوم بأعمال مراقبة على الحدود الشمالية.

وقال الجيش إنه من غير المعروف بعد سبب سقوط الطائرة المسيرة.

و"روخيف شمايم"، هي الطائرة المسيرة الأصغر حجمًا التي يملكها الجيش الإسرائيلي، وتستخدم لأغراض التجسس والاستطلاع.

ومنذ حرب يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان، وأعلنت ضمها إليها في 1981، بينما ما يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها.

وتعتبر إسرائيل تواجد مقاتلي "حزب الله" جزء من محاولات إيران، حليفة النظام السوري، تعزيز وجودها العسكري في سوريا، خاصة في الجنوب قرب الحدود مع الجولان المحتل، وترفض تل أبيب هذه المحاولات.

ومرارا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته مصممة على التصدي لما سماه "العدوان الإيراني"، حتى وإن أدى ذلك إلى نشوب "صراع" مع طهران.