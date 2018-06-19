السعودية.. سيرك روسي وراء إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الاثنين أمرا ملكيا بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وفقاً لوكالة الانباء السعودية الرسمية.

وفي حين لم توضح الوكالة السعودية أسباب الإقالة واكتفت بنشر الأمر الملكي الذي جاء فيه "يُعفى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه".

أورد موقع "سبق" الإخباري المقرّب من الحكومة أن سبب الإقالة هو عرض لسيرك روسي أثار جدلا في المملكة.

ونقل الموقع أنه تم اعفاء أحمد بن عقيل الخطيب من منصبه بعد عرض للسيرك في العاصمة الرياض ظهرت فيه لاعبات في "بلباس غير لائق".

هذا وقد انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه لاعبة في السيرك ترتدي لباسا ضيقا زهري اللون، ما يبدو أنه أثار غضب المحافظين في السعودية.

وكانت المملكة أعلنت في شباط/فبراير أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم تأمين هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن العام 2018 سيشهد اكثر من خمسة آلاف فاعلية.

وتشكّل الإصلاحات التي أطلقت برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حجر الأساس في خطة التحول الاقتصادي الطموحة التي أعلن عنها عام 2016 والهادفة إلى وقف الاعتماد على النفط، وإلى الانفتاح على قطاعات أخرى، بينها الترفيه.

وتأمل السعودية بذلك أن يُنفق مواطنوها في قطاع الترفيه في بلدهم بدلا من التوجّه إلى بلدان مجاورة طلبا للسينما والمسرح والعروض والحفلات.