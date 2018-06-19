العاهل الأردني يبحث مع جاريد كوشنر تطورات عملية السلام والوضع في غزة

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للاتفاقيات الدولية، جيسون غرينبلات، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

يأتي ذلك في إطار جولة شرق أوسطية يقوم بها كوشنر وغرينبلات والوفد المرافق لهما، تشمل إسرائيل والأردن والسعودية وقطر ومصر.

وقال بيان صدر، اليوم، عن الديوان الملكي الأردني، إن اللقاء الذي جرى بالعاصمة الأردنية عمان، استعرض علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآليات التعاون بينهما في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره للدعم الذي تقدمه واشنطن للمملكة، لتمكينها من تنفيذ العديد من البرامج التنموية، والمساعدة في التخفيف من الأعباء التي سببتها الأزمات الإقليمية.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد الملك ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، بما يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد على ضرورة كسر الجمود في عملية السلام، بما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ولفت العاهل الأردني إلى أهمية دور الولايات المتحدة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار العاهل الأردني.