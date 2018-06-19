قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تصل مطار الحُديدة

في آخر تطورات العمليات القتالية على طول الساحل الغربي لليمن حيث تتقدم قوات التحالف العربي باتجاه محافظة "الحديدة"، بدأت قوات حكومية يمنية، صباح الثلاثاء، عملية اقتحام مطار المدينة.

وقال مصدر عسكري موالي للقوات الحكومية، للأناضول، إن القوات اليمنية الشرعية تخوض اشتباكات عنيفة في محيط المطار، مدعومة بقوات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ولفت المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إلى أن قوات حوثية تتمركز قرب المطار تحاول عرقلة تقدم القوات المقتحمة عبر قذائف الدبابات والمدافع.

من جانبهم، أفاد سكان محليون في مدينة الحديدة، للأناضول، بأن دوي انفجارات عنيفة وقعت ناحية المطار مع تصاعد أعمدة الدخان من داخله.

فيما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" التي ترافق القوات الإماراتية المشاركة في العمليات العسكرية على الساحل الغربي لليمن أن القوات المشتركة سيطرت على أجزاء واسعة من المطار، منها مدرج المطار وبرج المراقبة.

وأضافت القناة أن "عددا كبيرا من مسلحي ميليشيات الحوثي فروا تجاه البوابة الشمالية لمطار الحديدة". هذا ولم يعلق الحوثيون على تلك التطورات حتى الساعة (7:25 ت.غ).

وبدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي، فجر الأربعاء الماضي، عملية عسكرية كبيرة لتحرير الحديدة من الحوثيين.

وتسببت المعارك في نزوح آلاف الأسر اليمنية من مناطق أخرى إلى أماكن آمنة في المحافظة وفق الأمم المتحدة، التي تقول إن الحرب قد تؤثر سلبيا على حياة أكثر من 250 ألف مواطن في المدينة