الجيش الإسرائيلي يغير على قطاع غزة للمرة الثالثة اليوم

شنت طائرات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارة جديدة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين يعتقد أنهم من مطلقي الطائرات الورقية الحارقة، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وهذه الغارة الثالثة التي تستهدف مطلقي الطائرات الورقية الحارقة في عدة نقاط قرب حدود القطاع، منذ صباح اليوم.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان، أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا قرب مجموعة من الشبان، في منطقة "جحر الديك"، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.

ولم تسجل الجهات الطبية الفلسطينية وقوع أي إصابات جراء القصف.

كما لم يصدر بيان فوري عن الجيش الإسرائيلي حول الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قصفت الطائرات الإسرائيلية مجموعتين منفصلتين من الفلسطينيين الذين يعتقد بأنهم مطلقي طائرات ورقية حارقة تجاه إسرائيل.

ويطلق نشطاء فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية الإسرائيلية.

وسبق الغارات الإسرائيلية الأخيرة، موجة تصعيد محدودة اندلعت، فجر اليوم الأربعاء، ظاهرة بسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، حيث شنت طائرات إسرائيلية غارات على مواقع لحركة "حماس"، بهدف الضغط عليها لإيقاف هذا الظاهرة، فيما رد فلسطينيون (لم يعلنوا عن هويتهم) بقصف المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.