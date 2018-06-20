الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع مهمة في صعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، السيطرة على مواقع جبلية في مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي، شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق تصريحات لقائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل بن علي المصعبي، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وقال المصعبي، إن "قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع مليشيات الحوثي الانقلابية، على مدى 3 أيام في منطقة الملاحيظ مركز مديرية الظاهر".

وأشار إلى أن "قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي، تمكنت من تحرير جبال الخرشعي والروقي، وتواصل التقدم نحو تحرير جبل الغرزة، في جبهة الملاحيظ، والتي تبعد كيلومتر واحد فقط عن سوق الملاحيظ".

وأوضح المصعبي، أن المعارك مستمرة، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين (لم يحدد عددها).

فيما لم يصدر عن الحوثيين أي تصريح حول خسائر بشرية إثر المعارك المتواصلة.

وذكر أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه الخط الدولي الذي يربط مران (مسقط رأس زعيم الحوثيين) بالملاحيظ وحرض (الأخيرة تقع بمحافظة حجة وبها منفذ حدودي مع السعودية).

وبيّن أن "التقدم الذي أحرزته قوات الجيش سيساهم بشكل كبير في تضييق الخناق على المليشيات في معقلها بجبال مران".

وتقود السعودية في اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا، بطلب من الرئيس اليمني، ضد مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون بقوة السلاح على عدد من المحافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.