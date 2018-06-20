الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 25 غارة على قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء إنه شن 25 غارة على أهداف تابعة لحركة حماس داخل القطاع.

كما أعلن أنه رصد إطلاق نحو 30 قذيفة من قطاع غزة، على جنوب إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها عبر صفحته في موقع تويتر: "تم رصد إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم اعتراض 7 منها وسقطت 3 داخل القطاع".

ولم تعلن أي منظمة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، لكن أدرعي اتهم حركة حماس بالمسؤولية عن إطلاقها حيث قال: "منظمة حماس الإرهابية قادت الليلة هجوما صاروخيا خطيرا مستهدفةً الجبهة الداخلية في إسرائيل وتقود قطاع غزة وسكانها نحو التصعيد، حماس تعتبر مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة وستتحمل تداعيات نشاطاتها الإرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل".

كما أوضح أدرعي أن طائرات الجيش شنت غارات على 25 هدفًا تابعا لحركة حماس، في القطاع، من بينها موقع تدريب تحت أرضي.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، في قطاع غزة، بأن التصعيد المتبادل بدأ في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، بعد أن شنت طائرات إسرائيلية، 3 غارات على مواقع تابعة لحركة حماس، ردا على إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

ورد فلسطينيون -لم يكشفوا عن الجهة التي يتبعون لها- على الغارات بإطلاق قذائف صاروخية على مواقع إسرائيلية.

ثم عاد الجيش الإسرائيلي لشن غارات جديدة على القطاع ردا على إطلاق القذائف.