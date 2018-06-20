بغداد.. جرحى في تبادل إطلاق النار بين الشرطة وحزب الله العراقي

حصل تبادل لإطلاق النار بين "كتائب حزب الله" العراقي وقوات الأمن العراقية، الأربعاء، أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى في وسط بغداد، حسب ما أكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية.

وقد قامت الشرطة بتطويق مقر "كتائب حزب الله" وأوقفت أحد عناصر التنظيم.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن "إحدى دوريات شرطة النجدة أوقفت سيارة لأحد المطلوبين. وبعد دقائق حضرت قوة من حزب الله تتكون من خمس سيارات وقامت بإطلاق النار" في شارع فلسطين في وسط بغداد.

وأضاف أن "الشرطة ردت على مصادر النيران، وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة وأحد عناصر كتائب حزب الله"، قبل أن "تطوق الشرطة مقر الكتائب".

وفي وقت لاحق، فكت الشرطة الطوق عن مقر الفصيل العراقي "بعد توقيف مطلق النار"، وفق المسؤول نفسه.

و"كتائب حزب الله" العراقي، الذي قاتل في صفوف الحشد الشعبي وإلى جانب القوات الموالية للنظام في سوريا، تعرض ليل الأحد الاثنين لغارة جوية نسبت إلى إسرائيل في سوريا، قتل خلالها عدد من عناصره.

وهذه الأحداث غير مألوفة في العاصمة العراقية التي تراجعت فيها نسبة العنف بشكل كبير، خصوصا بعد وضع حد للنزاع الطائفي في البلاد بحل بعض الفصائل التي شاركت فيه، فيما بقي بعضها والتحق في ما بعد بقوات الحشد الشعبي لقتال تنظيم داعش.

وكان فصيل "كتاب حزب الله" على غرار فصائل أخرى مدعومة وموالية لإيران، من الذين انضموا إلى الحشد الشعبي الذي تشكل في العام 2014 بدعوة من المرجعية الشيعية الأعلى في العراق.

كما انضم الفصيل، في موازاة ذلك، إلى القتال إلى جانب القوات الموالية للنظام السوري منذ العام 2011.