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الملك سلمان يرحب بالهدنة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية

وكالات
الرياض
الملك سلمان يرحب بالهدنة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية

رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر .

وأعرب الملك سلمان في بيان أصدره الديوان الملكي، مساء الأربعاء، عن أمله فى تجديد الهدنة واستمرارها لفترة أطول حتى يتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني .

وأضاف أن الشعب الأفغاني الذي عانى من ويلات الحروب يتطلع ومعه العالم الإسلامي إلى طى طفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء ، استنادا إلى التعاليم الإسلامية التي تحث على نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الإخوة .

وتمنى العاهل السعودي التوفيق للإخوة الأفغان إلى ما فيه مصلحة بلادهم، وإصلاح ذات بينهم، وتحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية أفغانستان ولشعبها العزيز.

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