ترامب يخطط للقاء بوتين في أوروبا يوليو المقبل

كشفت شبكة "بلومبورغ" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، عن وجود تحضيرات لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في يوليو/تموز المقبل.

ونقلت "بلومبورغ" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية (لم تسمهما)، أن "ترامب يخطط للاجتماع مع بوتين، خلال زيارة سيجريها إلى أوروبا الشهر المقبل".

وأفاد المسؤولان أن الاجتماع قد يجري قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المزمع عقدها في بروكسيل بتاريخ 11 يوليو المقبل، أو بعد زيارة ترامب لبريطانيا في 13 من ذات الشهر.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن هذه التحضيرات "ليست نهائية".

وفي السياق، قالت وكالة "أسوشيتد بريس"، إن "مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، سيقوم بزيارة الأسبوع المقبل، إلى روسيا من أجل لقاء مسؤولين روس"، دون تفاصيل حول القضايا التي سيبحثها.

وفي 10 يونيو/ حزيران الجاري، أعرب الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في مدينة تشينغداو الصينية، عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي، عند استعداد واشنطن لذلك.

وأشار بوتين إلى أن دولًا منها النمسا عرضت استضافة لقائه مع ترامب، مضيفًا أنه سيكون سعيدًا بلقائه عنما تكون واشنطن مستعدة".

وسبق للرئيس الأمريكي ونظيره الروسي أن عقدا اجتماعين الصيف الماضي، خلال قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورغ الألمانية.

وخلال الفترة الأخيرة، دعا ترامب، إلى عودة روسيا لمجموعة الدول الثمانية، التي تم تقليصها إلى سبع دول (كندا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان).

وفي العام 2014، استبعدت روسيا من مجموعة الدول الثمانية إثر تصاعد خلافاتها مع بقية الدول الأعضاء، على خلفية ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية من جانب واحد.