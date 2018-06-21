كوشنر وغرينبلات يصلان القاهرة لبحث عملية السلام

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، غاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، وكذلك غيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، على رأس وفد يقوم بجولة في المنطقة.



وقال مصدر دبلوماسي بالمطار، في تصريحات صحفية، إن الوفد وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار.



وأوضح أن الوفد في زيارة قصيرة للقاهرة تستغرق عدة ساعات، وتشمل إجراء لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين، لبحث آخر التطورات خاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني وتحقيق تسوية سياسية لأزمات الشرق الأوسط.



وتأتي الزيارة ضمن جولة بالمنطقة بدأت بالأردن ثم السعودية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، وكسر الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.