الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي في تلال كفر شويا جنوبي لبنان

قامت قوة من مخابرات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، بتفكيك جهاز إرسال "إسرائيلي" للتجسس في تلال كفرشوبا، جنوبي لبنان، وقامت بسحبه من المنطقة.

وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية، على موقعها على الانترنت، أن الجيش اللبناني عثر على جهاز تجسس الكتروني في تلال كفرشوبا، جنوب شرق موقع "رويسات العلم" الاسرائيلي، في مزارع شبعا المحتلة، على الحدود اللبنانية.

وأضافت أن "جيش العدو زرعه على مسافة حوالي 700 متر شمال الخط الحدودي".

وذكرت أن "فريق من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني عمل على تفكيكه".

وأظهرت الصور التي تم نشرها أن الجهاز عبارة عن قطعتين الكترونيتين خاصة بالاتصالات، متصلتين بكابل تغذية للأجهزة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قرار 1701 بالإجماع عام 2006، ويدعو القرار إلى وقف كامل للعمليات القتالية في الجنوب اللبناني، والسعي لدعم وقف إطلاق النار وإيجاد حل بعيد المدى بين إسرائيل ولبنان.