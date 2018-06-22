مؤسسة فلسطينية تدعو الأمير البريطاني "ويليام" إلى زيارة قطاع غزة

دعت مؤسسة فلسطينية غير حكومية، اليوم الجمعة، الأمير البريطاني "ويليام"، دوق كامبريدج، إلى زيارة قطاع غزة، في إطار جولة تشمل الأردن وفلسطين وإسرائيل، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري.

وقال باسم نعيم، رئيس مؤسسة "مجلس العلاقات الدولية-فلسطين" (مقربة من حركة حماس)، في تصريح له، مخاطبًا الأمير وليام:" لماذا لا تزور غزة، التي وصفها رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، بأنها أكبر سجن على وجه الأرض؟".

وأضاف:" بالتأكيد ستكون زيارة مهمة، لتطلع بنفسك على المأساة الإنسانية المترتبة على الحصار ‫الإسرائيلي، المدعوم من مملكتكم".

والجمعة الماضي، أعلن القصر الملكي البريطاني "كينسينغتون"، أن الأمير ويليام بصدد إجراء زيارة إلى الأردن، يوم 25 يونيو الجاري (الإثنين المقبل)، ومنها إلى فلسطين وإسرائيل، اليوم التالي.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الأمير البريطاني سيزور البلاد هذا الصيف، تلبية لدعوة من الرئيس محمود عباس.