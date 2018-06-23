من تونس... وزراء الثقافة العرب يطلقون مبادرة ثقافية واسعة

أطلق وزراء الثقافة العرب من تونس أمس "العقد العربي للحق الثقافي" (2018-2027) في محاولة لاستعادة الساحة الثقافية العربية عافيتها في خضم الأحداث التي يشهدها العالم العربي.

وقد أعلن وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، مساء أمس الجمعة، رسميا عن إطلاق "العقد الثقافي" وذلك خلال مؤتمر وزراء الثقافة العرب، في العاصمة التونسية.

وقال زين العابدين إن "تونس تحتفي، اليوم، بالعقد العربي للحق الثقافي وباستضافة مؤتمر وزراء الثقافة العرب بمدينة الثقافة التونسية".

وتنعقد الدورة 20 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي اليوم الجمعة وغدا السبت بتونس العاصمة

واعتبر محمد زين العابدين أن "هذا الإعلان مهم جدا ويبيّن أن تونس باعتبار أنها ترأس مؤتمر وزراء الثقافة العرب استرجعت قيمتها الريادية ووجاهتها".

وأشار وزير الثقافة التونسي إلى أن "هذا العقد يمتد لعشر سنوات (2018-2027) من العمل، ويهدف إلى تحفيز كل الدول والأنظمة العربية بضرورة إعطاء الحريات الثقافية والمبادرة الثقافية والحق الثقافي في التعليم والتربية والتنشئة واقتناء الكتب وكل ما يهم المشاركة في العمل الثقافي".

واستطرد الوزير قائلا "تونس بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) نقيم الدليل على أهمية الحق الثقافي على غرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وغيرها".

واستضافت تونس، الجمعة، تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في مدينة الثقافة بتونس، الاحتفالات الرسمية لإطلاق "العقد العربي للحق الثقافي ( 2018- 2027).

وشهد حفل إطلاق العقد حضور كل من مدير عام الألكسو سعود هلال الحربي ووزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، وعدد من وزراء الثقافة العرب.