الجيش الإسرائيلي يستهدف طائرة بدون طيار اقتربت من حدود الجولان المحتل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أطلق صاروخاً من بطارية باتريوت نحو "طائرة بدون طيار" في هضبة الجولان السورية، بعدما اقتربت من الحدود بين شطري الجولان الذين تحتل إسرائيل الشطر الأكبر منهما.

وأضاف: "نتيجة لذلك ابتعدت الطائرة عن الحدود، دون أن يتم رصد إصابتها".

وقال الجيش في بيان: "لقد كشفت أنظمة الدفاع الجوي الى جانب أنظمة الرصد، التهديد بشكل مسبق، وقبل خرقه المجال الجوي الإسرائيلي".

وأشار الجيش إلى أنه "لن يسمح بخرق السيادة الجوية لدولة إسرائيل وسيتحرك ضد أي تهديد للمساس بمواطنيها".

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" قد نقل عن شهود عيان في مدينة صفد (شمال البلاد)، قولهم إنهم شاهدوا في سماء المدينة صاروخًا أطلق نحو الجزء الذي يخضع لسوريا في هضبة الجولان شمالا.

وقال الشهود إن إحدى بطاريات "باتريوت" الموجودة في المدينة، والتابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخًا على هدف في هضبة الجولان على الجانب السوري.

وتعيش الجبهة الإسرائيلية الشمالية على الحدود مع سوريا توترًا، حيث شهدت الأشهر الماضية العديد من الهجمات الإسرائيلية لمواقع سورية من بينها تابعة لجيش النظام السوري، فيما تعلن إسرائيل بين الحين والآخر سقوط قذائف من الجانب السوري على الجولان.