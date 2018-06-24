السعودية: التحالف العربي تمكن من تحرير أكثر من 85% من اليمن

قال وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، إن متمردي جماعة الحوثي اليمنية، التي تواجهها الرياض في إطار دعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة الشرعية، أطلقوا حتى الآن أكثر من 152 صاروخاً باليستياً ضد المملكة.

وأضاف العواد، في لقاء جمعه بنظرائه في دول تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات والكويت ودول عربية أخرى، إن التحالف تمكن من "استعادة وتحرير ما يزيد عن 85 % من الأراضي اليمنية مع التزامه التام بقواعد الاشتباك".

ونوه وزير الإعلام السعودي بتحقيق التحالف "انتصارات ملحوظة في مختلف الجبهات وخصوصاً جبهة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية وجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، حيث حقق التحالف تقدماً نوعياً".

وحول عملية تحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي، التي أثارت جدلاً على المستوى الدولي، شدد أردف الوزير السعودي على أن التحالف أطلق "عملية عسكرية وإنسانية" لتحرير ميناء الحديدة غرب اليمن "بهدف إيقاف عمليات تهريب الأسلحة وضمان أمن حركة الملاحة البحرية وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية".

واعتبر أن عملية الحديدة ستؤدي إلى ضمان "تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق، وتجفيف منابع تمويل الحوثيين والضغط عليهم للتفاوض بشكل جدي والخروج من حالة الجمود التي تشهدها جهود إيجاد حل سياسي للأزمة" اليمنية.