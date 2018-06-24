الهلال الأحمر التركي يبحث مع وزير يمني دعم عمليات الإغاثة في اليمن

بحث وزير الإدارة المحلية في اليمن، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، اليوم الأحد، مع مسؤولين في الهلال الأحمر التركي دعم عمليات الإغاثة في بلاده.

والتقى "فتح" في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بممثل الهلال الأحمر التركي محمد سنجر ونائبه حيدر كايا، وبحثا آليات التعاون والتنسيق المشتركة بين الجانبين، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وبحث الجانبان دعم العملية الإغاثية وتوفير ألفي قارب صيد مع المحركات للصيادين في المحافظات الساحلية، إضافة الى تنفيذ عدد من المشاريع المساعدة على إنهاء البطالة بين الشباب.

كما ناقشا دعم صناديق النظافة في المحافظات المحررة، والمشاريع المساعدة في تفعيل وتنمية دور المرأة.

وبحث اللقاء الاستعداد للإسهام الفاعل من قبل الهلال الأحمر التركي في تنفيذ مشاريع الإغاثة، والبرامج العاجلة ومساندة الحكومة في تنفيذ مشاريع تعزيز الاستقرار، والمشاريع في المدى القصير والمتوسط في المحافظات المحررة كمرحلة أولى.

وثمن الوزير اليمني تعاون وتجاوب الجانب التركي مع الحكومة ومتطلبات الشعب اليمني، والدعم المستمر من الحكومة التركية للرئيس الشرعي والحكومة للشعب اليمني في كافة المجالات.

وكان مسؤول في الهلال الأحمر التركي قد قال، الجمعة الماضية، إن مؤسسته قدمت 11 ألف طن من المساعدات لليمن خلال العام الماضي.