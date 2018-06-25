غزّيون يحتفلون بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية

نظم العشرات من الفلسطينيين وسط قطاع غزة، الاثنين، وقفة احتفالًا بفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية.



ورفع المشاركون أعلام تركيا، وصور أردوغان في الوقفة، التي دعا إليها مستفيدون من المشروع الإسكاني التركي "مدينة تيكا"، في منطقة "جحر الديك"، لصالح متضرري الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014، والفقراء.



وقال بلال البردويل، أحد المستفيدين من الشقق السكنية، للأناضول: "نبارك للرئيس التركي فوزه بولاية رئاسية ثانية، ونتمنى له كل التوفيق والارتقاء بتركيا إلى أعلى المستويات".



وأضاف: "نحيي الشعب التركي على هذا العيد الوطني الكبير، وهذه الانتخابات الديمقراطية، ونرسل لهم برقية محبة".



وتابع: "نحن بحاجة إلى هذا القائد، وتركيا أيضًا بحاجة إلى هذا الزعيم الذي نقلها إلى مراحل متقدمة وقوية".



وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، نحو 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.



وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح "حزب الشعب الجمهوري"، محرم إنجه، على 30.64% من الأصوات.



وفي انتخابات البرلمان، حصد "تحالف الشعب"، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66% من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل "تحالف الأمة"، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري"، و"إيي"، و"السعادة" على 33.94% من الأصوات (189 مقعدًا)، و"حزب الشعوب الديمقراطي"، على 11.62% (67 مقعدًا).



وسلّمت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، 320 وحدة سكنية العام الماضي، لمتضرري الحرب الإسرائيلية الاخيرة على غزة، والفقراء.