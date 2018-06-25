مركز الملك سلمان يطلق مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (سعودي حكومي)، اليوم الإثنين، مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن.

وقال عبد الله الربيعة، المشرف العام على المركز، في حفل لتدشين المشروع، أقيم اليوم بالعاصمة الرياض، إن "مسام تنفّذه كوادر سعودية وخبرات عالمية".



وأضاف أن المشروع يهدف لـ"إزالة الألغام بمختلف أشكالها وصورها، التي زرعتها الميليشيات (الحوثية) بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، وخصوصاً محافظات مأرب (شرق)، وعدن (جنوب)، وصنعاء (العاصمة)، وتعز (جنوب غرب)".



وأضاف أن "المشروع يهدف أيضاً إلى مساعدة الشعب اليمني على التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام، وتمكينه من تحمل المسؤولية على المدى الطويل."

وأوضح أنه "تم حتى الآن، حصر أكثر من 600 ألف لغم في المناطق المحررة من المليشيات الانقلابية (الحوثيين)".



كما جرى حصر 130 ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن، وهي من الألغام المحرمة دولياً، و40 ألف لغم في محافظة مأرب، و16 ألف لغم في جزيرة ميون" الواقعة بمدخل مضيق باب المندب.

وأشار الربيعة، استنادا إلى تقارير صدرت عن الحكومة اليمنية، من ديسمبر/ كانون أول 2014 حتى الشهر نفسه من 2016، إلى تسجيل 1539 قتيلًا ومصابًا جراء ما تم زراعته من ألغام".

ولفت إلى أن "المشروع السعودي الإنساني والحيوي لنزع الألغام "مسام"، سيخدم المواطن اليمني، ويضمن له الأمن الحالي والأمان المستقبلي، وهو واحد من مشاريع ومبادرات عّدة تقدمها المملكة بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني".



وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، أوضح الربيعة أن "السعودية قدّمت لليمن، في السنوات الثلاث الماضية، مساعدات بقيمة تجاوزت 11 مليار دولار".



وتابع أن المساعدات توزعت بين "إنسانية وأخرى لدعم اللاجئين، ومساعدات تنموية لدعم الاقتصاد والبنك المركزي اليمني وغيره".



كما أشار إلى أن مركز الملك سلمان "قام بدور كبير لمساعدة الأشقاء في اليمن، تمثّل في تقديم 262 مشروعا إنسانيا وإغاثيا، تعدّت كلفتها الإجمالية مليار و600 مليون دولار".

وتقود السعودية في اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفًا عسكريًا، بطلب من الرئيس اليمني، ضد مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون بقوة السلاح على عدد من المحافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.