العبادي يطالب بنزع سلاح "بي كا كا" الإرهابي في العراق

طالب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، بنزع سلاح تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وكافة الجماعات المسلحة في العراق.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بعد اجتماع لحكومته في بغداد، قال العبادي إن حكومته تطالب بنزع أسلحة الجماعات المسلحة في العراق، خاصة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وأضاف أن مجلس الوزراء العراقي ناقش خلال اجتماعه اليوم "ضبط الحدود في المثلث العراقي التركي الإيراني".

وتواصل القوات المسلحة التركية، منذ 11 مارس/ آذار الماضي، عمليات ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الإرهابي، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الخميس الماضي، أن قوات بلاده طهرت 400 كم مربع شمالي العراق من إرهابيي "بي كا كا".