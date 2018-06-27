قتلى وجرحى في انفجارات في مدينة عفرين شمالي سوريا

قتل وأصيب عدد من الأشخاص في انفجار وقع بمدينة عفرين شمالي سوريا بحسب مصادر سورية متعددة.

وبينما تحدثت مصادر من المدينة عن انفجار سيارة مفخخة، قالت مصادر أخرى إن سيارتين انفجرتا في وقت متزامن بالقرب من تجمعات لفصائل الجيش السوري الحر في المدينة. تلاهما انفجار ثالث عند مدخل مشفى.

وذكرت المصادر أن الانفجارين استهدفا مقر قيادة الجبهة الشامية المواقع في أحد الميادين عند مدخل المدينة الشرقي. وأكدت المصادر مقتل 10 وإصابة العديد من الأشخاص.

وألقت مصادر محلية بالمسؤولية إما على إرهابيي الـي ب ك/بي كا كا أو على لواء المعتصم الذي حدثت بينه وبين الجبهة الشامية اشتباكات سابقاً.

كما تحدث البعض عن سقوط قذائف هاون على المدينة.

وفي 24 مارس/ آذار الجاري، تمكنت قوات "غصن الزيتون" من تحرير كامل منطقة عفرين من الإرهابيين، بعد حوالي شهرين على انطلاق العملية، وشرعت في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفاتهم، وتأمين عودة الأهالي