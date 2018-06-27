مجموعة تابعة لـ" ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي تتبنى تفجيرات عفرين وتتوعد بتنفيذ هجمات جديدة

أعلنت مجموعة تُدعى "صقور عفرين"، تابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت ظهر اليوم الأربعاء بمدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية، وأسفرت عن سقوط 10 قتلى.

وقالت المجموعة، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ستواصل تنفيذ الهجمات والقيام بمزيد من "المفاجآت".

وزعمت أنها ستنشر في الوقت المناسب تسجيلًا عن التفجيرات التي وقعت في عفرين اليوم.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية للأناضول، إن عدد قتلى التفجيرات ارتفع من 6 إلى 10 أشخاص، فضلًا عن إصابة نحو 20 شخص.

وتُعرف "صقور عفرين" بأنها خلية تابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وفي وقت سابق اليوم، وقع تفجير بسيارتين مفخختين في مركز مدينة عفرين شمال غربي مدينة حلب السورية.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، بعد 64 يومًا من انطلاقها.