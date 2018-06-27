نجل ولي العهد البريطاني يزور مخيمًا للاجئين وسط الضفة الغربية

زار الأمير وليام، نجل ولي العهد البريطاني، الأربعاء، مخيم "الجلزون" للاجئين الفلسطينيين، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

واطلع خلال زيارته، على جزء من واقع المخيم المعيشي، كما تفقد مدرسة وعيادة صحية تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، حسب مراسل الأناضول.

وكان في استقبال الأمير البريطاني، رئيس وأعضاء اللجنة الشعبية لخدمات مخيم "الجلزون" إلى جانب العديد من الشخصيات الرسمية من السلطة الفلسطينية.

وغادر الأمير وليام، رام الله، مساء اليوم، عائدًا إلى مدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الأمير وليام رام الله، قادمًا من مدينة القدس، والتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية.

ويعتبر الأمير وليام، أول ممثل عن العائلة المالكة في بريطانيا يزور إسرائيل.

وبدأ الأمير وليام جولته في الأردن، ثم إسرائيل، حيث التقى عددًا من المسؤولين في البلدين.