أعيان القدس يهنئون بفوز أردوغان بالانتخابات التركية

زار وفد من أعيان ووجهاء مدينة القدس، القنصلية التركية العامة لدى فلسطين، وسلم رسالة تهنئة لإيصالها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وضم الوفد الذي زار القنصلية الواقعة في القدس الشرقية المحتلة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ورجل الأعمال رئيس لجنة المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة، ومديرة مدرسة دار الطفل العربي ماهرة الدجاني، وممثلي العديد من المؤسسات في المدينة.

واستقبل القائم بالأعمال المؤقت في القنصلية أرمان طوبجو، الوفد عند الباب.

وأشاد أعضاء الوفد بالأجواء الديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات بتركيا، وأعربوا عن سعادتهم البالغة بفوز أردوغان.

وقال الشيخ صبري، إن "فوز حزب العدالة والتنمية يعني فوز فلسطين"، وإن هذه النتائج "أسعدت أصدقاء تركيا وأحزنت أعداءها".

بدوره شكر طوبجو الوفد على هذه الزيارة، وقال: "إن شاء الله عندما يأتي السيد أردوغان إلى القدس يوما ما، ستتاح لكم الفرصة لإبلاغ رسائلكم هذه إليه مباشرة".

ونوه أن الرئيس أردوغان يناضل من أجل قضية القدس، ليس في تركيا وحسب، بل على صعيد العالم بأسره.

و الثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، النتائج غير النهائية للرئاسيات والبرلمانيات التي شهدتها البلاد في 24 يونيو/حزيران الجاري.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، حصل "العدالة والتنمية "(الحاكم) على 41.85% من الأصوات، و"الشعب الجمهوري" على 22.48%، و"الشعوب الديمقراطي" على 11.7%، و"الحركة القومية" على 10.9%، و"إيي" على 9.89%، و"السعادة" على 1.33%، و"الوطن" على 0.23% من الأصوات، في الانتخابات البرلمانية.

وفي الرئاسيات، حصل الرئيس، رجب طيب أردوغان، على 52.59% من الأصوات، تلاه "محرم إنجه" مرشح "الشعب الجمهوري"، بـ30.64%، وفق البيان.

وفي المرتبة الثالثة حلّ صلاح الدين دميرطاش مرشح "الشعوب الديمقراطي" بـ8.4%، ثم "مرال أقشنر" مرشحة حزب "إيي"، بحصولها على 7.29%، ثم "تمل قرة ملا أوغلو" مرشح "السعادة" بـ0.89%، و"دوغو بيرنجك" مرشح "الوطن" بحصوله على 0.20% من الأصوات.