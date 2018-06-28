بوتين يعلن سحب قسم من قواته المرابطة في سوريا

أعلن الرئيس الروسي اليوم الخميس، أن روسيا ستسحب قسماً من قواتها المرابطة في سوريا، دعماً لنظام الأسد.

وقال بوتين أنه تم سحب 13 طائرة حربية و14 مروحية، و1140 عسكريا، من سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم يفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوة أثناء مراسم احتفالية أقيمت تكريما لخريجي الجامعات العسكرية في "الكرملين"، على ضرورة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها القوات الروسية في سوريا بمناهج تدريب العسكريين، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مروحية جديدة من طراز "كا-52" عادت بطاقمها من سوريا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، "تم نقل مروحية جديدة من طراز "كا-52 اليغاتور" إلى مطار عسكري روسي.

وتم أمس في مطار حميميم بسوريا إعداد المروحية لنقلها إلى روسيا على متن طائرة ايل-75 للنقل العسكري..

وأضافت الوزارة أن 15 طائرة ومروحية بطواقمها قد عادت في وقت سابق من سوريا إلى أماكن تمركزها في روسيا.