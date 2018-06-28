دفعة أولى من اللاجئين السوريين تغادر عرسال إلى سوريا

شهد محيط بلدة عرسال اللبنانية حركة العشرات من اللاجئين السوريين الذين قرروا العودة إلى ديارهم في سوريا التي مزقتها الحرب.

ومن المتوقع أن يعبر نحو 400 سوري الحدود اليوم الخميس بعد أن طلبوا الإذن من الحكومتين اللبنانية والسورية. وهذه هي الدفعة الأولى من اللاجئين الذين يعودون الى سوريا من عرسال.

وتأتي عملية العودة وسط خلاف حاد بين الحكومة اللبنانية المصرة على إعادة اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ترى أن سوريا لا تزال تشكل خطراً على حياتهم. كما تتهم بيروت المفوضية بعدم تشجيع اللاجئين على العودة الى ديارهم وهي اتهامات ترفضها المفوضية.

وتجمع اللاجئون في منطقة وادي حميد في عرسال حيث يقوم الأمن اللبناني بفحص بطاقات هوياتهم ومقارنتها بقائمة، قبل أن يسمح لهم بالعبور الى سوريا.

وأغلب العائدين مزارعون وبعضهم اعتلى جرارات أو شاحنات صغيرة.