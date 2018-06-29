إصابة 134 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي قرب غزة

أُصيب 134 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.



وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن "134 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، شرقي غزة من بينهم ثلاثة مسعفين".



وأوضح القدرة وجود إصابة خطيرة، شرق مدينة رفح، مبينا أن 43 جريحا تم تحويله للمستشفيات، فيما تم معالجة الباقي في النقاط الميدانية.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 133 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.