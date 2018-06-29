فلسطينيون يرفعون العلم التركي وصورة "أردوغان" في مسيرات "العودة"

رفع شبان فلسطينيون، في قطاع غزة، اليوم الجمعة، صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلم بلاده، على مقربة من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، شرقي مدينة غزة خلال مسيرات "العودة".



وردد فلسطينيون بالقرب من السياج الفاصل، شعارات ثناء ومديح للرئيس التركي وبلاده، احتفالا بفوزه بالانتخابات التركية.



وشهدت تركيا، الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فاز بها مرشح حزب "العدالة والتنمية"، الرئيس أردوغان، بحصوله على 52.59 % من أصوات الناخبين.

وقال الشاب أمين سليم (20 عاما)، خلال حمله لصورة أردوغان:" نفتخر بالرئيس التركي وشعبه العظيم، لما يقدمونه للشعب الفلسطيني وقطاع غزة".



وأضاف:" نحب الرئيس التركي لما له من مواقف عظيمة تجاه القضية الفلسطينية، ونحن نقدرها (..) نحن والأتراك يد واحدة تجاه اليد الإسرائيلية الآثمة التي تقتلنا وتدمر بيوتنا".

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي القطاع وإسرائيل، للمشاركة في فعاليات "مسيرات العودة" السلمية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطينييْن، بينهما طفل، وإصابة 415 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.