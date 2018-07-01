إسرائيل لسوريا.. لن نقبل وجودا عسكريا لغير جيش النظام في الجولان

أبلغت إسرائيل سوريا عبر روسيا والولايات المتحدة أنها لن تقبل وجودا عسكريا لغير الجيش السوري (جيش النظام) في المنطقة الحدودية في الجولان على خلفية تقدم جيش الأسد في منطقة درعا(جنوب)، بحسب "هآرتس" العبرية اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أنه تم تحديد الخطوط الحمراء للنظام السوري بالنسبة إلى إسرائيل، فيما يتعلق بالمعارك الجارية في منطقة درعا، عبر رسالة وجهها رئيس اركان الجيش "غادي آيزنكوت" خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وتشير الرسالة الإسرائيلية، أن تل أبيب لن تقبل التنازل عما تسميها "الخطوط الحمراء" فيما يخص الوجود العسكري في هضبة الجولان، خاصة رفضها المطلق لوجود قوات تابعة لإيران أو لحزب الله اللبناني فيها.

كما أوضحت إسرائيل أنها تريد التزاما سوريا تاما باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتزاما بالبنود التي تحدد طبيعة الأسلحة والقوات السورية التي يمكن لها دخول المنطقة الحدودية.

صحيفة "هآرتس" قالت إن الجيش الإسرائيلي لن يرد على كل تحرك لدبابة سورية هنا أو هناك، لكنه يتوقع التزاما سوريا باتفاقية فصل القوات لعام 1974 مثلما كان الوضع منذ توقيعها.

وتقول "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي يراقب المنطقة ويسعى لمعرفة هوية القوات العاملة باسم الجيش السوري في المنطقة. كما أنه "لن يقبل وجود قوات غيره خلال المعارك وبعد السيطرة على المنطقة".

وتتعرض مناطق من ريف درعا حاليا لأشرس هجوم منذ أن توصلت الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في يوليو/ تموز 2017، إلى اتفاقية لخفض التصعيد بمنطقة جنوب غربي سوريا.