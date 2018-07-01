تفجير انتحاري يستهدف صناديق اقتراع الانتخابات بكركوك العراقية

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف صناديق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في محافظة كركوك شمالي البلاد، وأدّى إلى مقتل شرطي وإصابة 22 آخرين بجروح، غالبيتهم من عناصر الأمن.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، أن "انتحارياً من تنظيم داعش فجّر سيارته المفخخة مستهدفاً مجمع المستودعات الحكومية التي تضم صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك جنوبي المدينة".

وأضاف العبيدي أن "شرطياً قتل وأصيب نحو 22 آخرين بجروح غالبيتهم عناصر أمن".

وزاد التنظيم الإرهابي مؤخراً نشاطه في المناطق الممتدة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أمس، إنها ستبدأ الثلاثاء المقبل إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في صناديق الاقتراع التي شابتها مزاعم تزوير، بالانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو الماضي.