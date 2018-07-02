في محاضرة بجنيف.. جزائري يهاجم "السديس" بسبب مواقف السعودية

هاجم شاب جزائري الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس بسبب مواقف السعودية الأخيرة من العديد من الملفات في المنطقة.

جاء ذلك على هامش محاضرة كان يلقيها السديس بعنوان "الأمن وسبل تحقيقه والمحافظة عليه"، في المركز الإسلامي بمدية جنيف السويسرية.

وبحسب مقطع فيديو انتشر للندوة التي انعقدت قبل أيام، وجه شاب جزائري يدعى "يخلف صلاح الدين" أسئلة للسديس تضمنت اتهامات لإدارة المملكة العربية السعودية في الجانبين السياسي والديني.

وتعقيباً على تصريح سابق للسديس قال فيه إن السعودية وأمريكا تقودان العالم نحو السلام، تسائل الناشط الجزائري بصوت مرتفع مخاطبا السديس: "كيف يمكن أن تقود السعودية وأمريكا العالم نحو السلام؟"، متهماً السعودية بحصار قطر وقيادة الحرب في اليمن ودعم تحركات ضد تركيا ودول عربية أخرى، على حد تعبيره.