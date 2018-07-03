الأمم المتحدة: أعداد النازحين جنوب غربي سوريا بلغت 270 ألف

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن أعداد النازحين في جنوب غربي سوريا بلغ نحو 270 ألف.



جاء ذلك وفق ما أكدته المتحدثة باسم منظمات الأمم المتحدة في الأردن، ختام ملكاوي.



وأضافت ملكاوي "كنا نتوقع أن يكون عدد النازحين في الجنوب الغربي لسوريا 200 ألف على أقصى تقدير، ولكن العدد فاق التوقعات".



وبينت ملكاوي أن "عدد الأطفال من بين هؤلاء، وفقًا لمنظمة يونسيف، هو 135 ألفًا".



وأضافت ملكاوي "نعمل على تلبية احتياجات هؤلاء النازحين من المساعدات اللازمة لهم، وننتظر الوقت المناسب لإدخالها وتوزيعها حسب الآليات المتبعة للأمم المتحدة".



وقبل نحو أسبوعين، بدأت قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات التابعة لإيران وإسناد جوي روسي، عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوبي سوريا، وتمكنت من التقدم في عدد من البلدات شرقي درعا أبرزها "بصر الحرير".



وأعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، أن عدد النازحين السوريين الذي وصلوا الحدود مع الأردن وإسرائيل بلغ 198 ألف نازح جراء هجمات نظام بشار الأسد وداعميه على محافظة درعا.



وحسب التقرير، قتل 214 مدنياً على الأقل بينهم 65 طفلاً و43 امرأة جراء هجمات قوات الأسد المدعومة جواً من الطيران الروسي خلال الفترة ما بين 15-30 يونيو/حزيران الماضي.