العراق يبدي استعداده الكامل للتعاون مع تركيا لمكافحة "بي كا كا" الإرهابية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب، إن بلاده على استعداد كامل للتعاون مع تركيا من أجل مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

تصريحات محجوب جاءت خلال ندوة أقيمت اليوم الاثنين التقى خلالها بالصحافة المحلية والأجنبية في مبنى وزارة الخارجية العراقية في العاصمة بغداد.

وقال محجوب، "حقاً، نحن على استعداد للتعاون مع تركيا لمكافحة هذه الجماعات، ونحن أيضا نصنف هذه الجماعات (بي كا كا) على أنها منظمة إرهابية".

وأضاف، "يعود وجود (بي كا كا) في هذه الجبال إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي ومن الصعب القضاء عليهم، وهناك أمثلة على ذلك مثل تنظيم طالبان، فهذه المنظمات معتادة على الاختباء بين الجبال".

وتابع محجوب بالقول، "لذلك لا أستطيع أن أجزم بشكل كامل إنهاء وجودها في المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا، لكن نحن على استعداد للتعاون مع تركيا لمواجهة هذه الجماعات".

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن "القوات العراقية تتعاون مع تركيا من أجل ذلك (مواجهة بي كا كا)، لكن ليس لدينا قوات لتحارب هذه المجموعات وتواجهها"، مستدركا بالقول، "نتعهد بحصار وإنهاء هذه الجماعات بالتعاون مع تركيا".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد طالب في مؤتمر صحفي ببغداد في 26 حزيران/يونيو الماضي، بنزع سلاح منظمة "بي كا كا" الإرهابية وكافة الجماعات المسلحة على الأراضي العراقية.

وتتخذ منظمة "بي كا كا" من المنطقة الجبلية الوعرة شمالي العراق منطلقا لشن هجمات داخل الأراضي التركية منذ سنوات طويلة.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.