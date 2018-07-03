بضغط من إسرائيل.. تويتر يغلق حسابات قادة من حماس وحزب الله

أغلق موقع تويتر مؤخرا عشرات الحسابات لقادة في منظمة حماس الفلسطينية استجابة لطلب من إسرائيل، وفق ما صرح به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان.



وقالت الوزارة في تصريح مكتوب إن أردان قدم إلى شركة تويتر قائمة بأسماء 40 حسابا لشخصيات مرتبطة بحركة حماس ممن تريد إسرائيل إغلاق حساباتهم. وأشارت إلى أن شركة تويتر أغلقت 35 حسابا منها.



ويتضح من القائمة التي تضمنها تصريح وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية إن الحسابات تعود للقياديين في حركة حماس: إسماعيل هنية، خالد مشعل، عزت الرشق، حسام بدران، صلاح البردويل، فتحي حماد، فوزي برهوم، أسامه حمدان، سامي أبو زهري، طاهر النونو، روحي مشتهى، موسى ابو مرزوق، حسين ابو كويك، وحسابات للحركة بلغات مختلفة.



كما تضمن الإغلاق حسابات تابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية وقد طالت حسابات: نعيم قاسم، سلام الفحام، وحسابات للمنظمة بلغات مختلفة.



هذا ولم يصدر رد فعل فوري من منظمتي حماس وحزب الله، على بيان الوزارة الإسرائيلية.