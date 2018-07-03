مرشحة حركة "النهضة" سعاد عبد الرحيم أول "شيخة" لبلدية تونس العاصمة

فازت مرشحة حركة النهضة التونسية سعاد بن عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، برئاسة بلدية مدينة تونس، أقدم بلدية في البلاد، بعد تقدمها على منافسها كمال الدين ايدير مرشح حركة نداء تونس.

وفي تونس يطلق اسم شيخ المدينة على رئيس بلدية العاصمة.

وتحصلت عبد الرحيم على 26 صوتا مقابل 22 لكمال ايدير، في الجولة الثانية، لتصبح بذلك أول "شيخة" في تاريخ بلدية العاصمة.

وتقدم في الدور الأول 4 مترشحين لرئاسة بلدية تونس وهم سعاد بن عبد الرحيم (النهضة) وكمال الدين ايدير (نداء تونس) وأحمد الصغير بوعزي (التيار الديمقراطي) ولطفي بن عيسى (الجبهة الشعبية).

ولم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، حيث حازت سعاد عبد الرحيم على 26 صوتا، وكمال الدين ايدير على 22 صوتا، وأحمد بوعزي على 8 أصوات، ولطفي بن عيسى على 4 أصوات.

وفي الجولة الثانية قررت كتلتا الجبهة الشعبية (4 مقاعد) والتيار الديمقراطي (8 مقاعد) عدم التصويت.

وفي 6 مايو آيار الماضي، نظمت تونس أول انتخابات بلدية بعد الثورة لانتخاب أعضاء 350 مجلس بلدي.

ووفق النتائج التي اعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حصلت قائمة حركة النهضة خلال انتخابات 6 مايو - أيار الماضي على 21 مقعد من أصل 60 في حين حصلت قائمة نداء تونس على 17 مقعدا وفاز التيار الديمقراطي بـ 8 مقاعد وحصل الاتحاد المدني ( ائتلاف لاحزاب ليبيرالية ويسارية معتدلة ) على 6 مقاعد وحصل الجبهة الشعبية على 4 مقاعد وفازت قائمة "تونس مدينتي ( مستقلة ) بـ 4 مقاعد