أعلى محكمة طعون مصرية تلغي إدراج مرسي وأبوتريكة على قوائم الإرهاب

ألغت أعلى محكمة طعون مصرية، الأربعاء، قرار إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي واللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 آخرين على "قوائم الإرهاب".

وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه، إن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم على إدراج محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، واللاعب المصري الشهير محمد أبو تريكة وآخرين، على قوائم الإرهابيين، وقررت إعادة الدعوى لدائرة تتبع محكمة جنايات القاهرة غير تلك التي أصدرت القرار الأول.

وفي 12 يناير/كانون الثاني 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 1538 شخصا على "قوائم الإرهابيين" على رأسهم مرسي وأبو تريكة وقيادات بالإخوان منهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يوينو/حزيران من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.

ولا تكشف محكمة النقض على الفور عن حيثيات الحكم.

وتتهم السلطات المصرية الأشخاص المدرجين على القائمة بالانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تصنفها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية".

كما تتهمهم بـ"تمويل اعتصامَي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى/صيف 2013)، وحشد عناصر الإخوان لتنفيذ أعمال عنف"، لكن جماعة "الإخوان المسلمين" دائما ما تؤكد "سلمية احتجاجاتها".