بريطانيا تنشر قوات لها في الكويت

وافقت بريطانيا على نشر قوات لها في الكويت بناءً على طلب الأخيرة، حسب ما أفادت صحيفة كويتية محلية.

وبينما لم يصدر تصريح رسمي كويتي حول تلك الخطوة، نقلت صحيفة "النهار" الكويتية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى (لم تسمه)، إن "بريطانيا رحبت ووافقت على الطلب الكويتي بتواجد قوات لها بالكويت"، متوقعا نشر تلك القوات نهاية العام الجاري.

وذكر المصدر أنه سيتم بحث بقية التفاصيل المتعلقة بنشر القوات البريطانية في وقت لاحق (لم يحدده).

وجاءت الموافقة البريطانية عقب اجتماع لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين، الأسبوع الماضي، وزيارة وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح إلى لندن، التي اختتمها أول أمس الاثنين.

وحسب صحيفة "النهار"، فإن وسائل إعلام بريطانية كشفت أن لندن تدرس طلبا بتواجد عسكري محدود لقواتها في الكويت.

كان السفير البريطاني لدى الكويت، مايكل دافنبورت، قال في مقابلة مع شبكة "فورسيز" البريطانية المختصة بالشؤون العسكرية، في وقت سابق، إن "حجم هذا التواجد لن يكون كبيرا".

وأضاف دافنبورت أن إرسال قوة عسكرية بريطانية للكويت سيكون في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع الذي يتمثل بلجنة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية.

وتأسست لجنة التوجيه المشتركة عام 2012، وتعقد لقاءات دورية في البلدين.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأخير، وفق تصريحات سابقة لنائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أمن واستقرار منطقة الخليج وملفات إقليمية أخرى.