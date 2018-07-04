هزة أرضية خفيفة في شمال إسرائيل

تعرض شمال إسرائيل إلى هزة أرضية خفيفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن هزة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وقعت في الخامسة إلا عشر دقائق من فجر اليوم وإن مركزها كان قرب بحيرة طبريا على عمق 15 كم.

وقال إسرائيليون إنهم شعروا بالهزة في مناطق من شمال إسرائيل حتى وسطها، وسادت حالة رعب في أوساط الكثيرين منهم خاصة القريبين من مركز الهزة.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن إسرائيلي يدعى ابراهام كوهين إنه شعر بالهزة في مدينة صفد، و"كل شيء اهتز في منزله، وسقطت كل الأشياء التي كانت على الرفوف وتحطمت".

كما شعر السكان بالهزة في مدن حيفا والعفولة والجليل وهضبة الجولان المحتلة وغيرها.

ولم يعلن على الفور عن وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح جراء الهزة.

علماً أنه تلت الهزة الأرضية الأولى بنحو ثماني دقائق هزة أخرى أخف تم رصدها بقوة 3.2 حسب مقياس ريختر. وفي السابعة إلا عشر دقائق صباحا بتوقيت القدس قال مواطنون في شمال إسرائيل إنهم شعروا بهزات إضافية خفيفة.