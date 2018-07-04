وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني يشيد بالدعم التركي المتواصل لبلاده

أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد سعيد السعدي، اليوم الأربعاء، بالدعم التركي المتواصل لبلاده، التي تشهد حربا منذ ما يزيد على3 سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض مع السفير التركي لدى اليمن، ليفنت إيلر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وبحث الجانبان التنسيق المشترك بين البلدين من أجل دعم وتعزيز برنامج إعادة الإعمار في اليمن وأولويات مرحلة ما بعد الحرب.

وأثناء اللقاء، ثمن الوزير اليمني الدعم المستمر الذي تقدمه تركيا لبلاده خاصة في المجالات الإغاثية الطارئة.

من جانبه، أكد السفير التركي، دعم بلاده المتواصل لليمن قيادة وحكومة وشعبا.

وشدد إيلر على أهمية دعم مسار الاستقرار والتنمية في اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

وتسببت هذه الحرب، بتفاقم كبير للوضع الإنساني، وجعلت ثلاثة أرباع اليمنيين بحاجة إلى مساعدات، حسب تقديرات للأمم المتحدة.