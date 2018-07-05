إصابة 5 مدنيين في قصف مدفعي للنظام السوري على "الباب"

أصيب 5 مدنيين، اليوم الخميس، جراء قصف مدفعي للنظام السوري على مدينة "الباب" شمالي البلاد.

واستهدف النظام السوري بالمدافع منطقة قريبة من السوق داخل المدنية.

وتبين المعلومات الأولية إصابة 5 مدنيين جراء القصف المدفعي نقلوا إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

في سياق متصل، تتواصل الاشتباكات التي بدأت صباح اليوم بين قوات المعارضة والنظام في محيط بلدة "تادف" الواقعة على خط الجبهة جنوبي الباب، من وقت لآخر.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي بينها الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش"، الإرهابي في الفترة أغسطس/ آب 2016 - مارس/ آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.