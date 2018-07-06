المعارضة السورية تسلم دي ميستورا أسماء ممثليها باللجنة الدستورية

قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن المعارضة السورية تقدمت للمبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، بأسماء ممثليها في "اللجنة الدستورية"، المزمع تشكيلها في إطار التسوية السياسية للأزمة.

وأضاف أقصوي أن القائمة تضم 50 شخصًا، وهي من إعداد اللجنة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية.

وتابع أن تركيا أكدت لدي ميستورا بشكل مكتوب عبر القنوات الرسمية، دعمها للقائمة.

وذكّر المسؤول التركي بأن "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

وأضاف أن تركيا وروسيا وإيران، بصفتها دولًا ضامنة لمباحثات أستانة عملت بشكل منسق ووثيق مع المبعوث الأممي إلى سوريا، بهدف تنفيذ نتائج المؤتمر.

ولفت إلى أن رؤساء وفود الدول الثلاث تباحثوا، يومي 18 و19 يونيو/حزيران الماضي، في جنيف، مع دي ميستورا، بشأن تأسيس اللجنة ومبادئ عملها، مشيرًا إلى استمرار الحوار بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.