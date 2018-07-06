عدد النازحين من درعا إلى الحدود الأردنية والإسرائيلية يتجاوز 350 ألفا

وصل عدد النازحين المدنيين من "درعا" السورية إلى الحدود الأردنية والإسرائيلية، إلى أكثر من 350 ألف نازح، هرباً من هجمات نظام الأسد وداعميه على مناطقهم.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إن المدنيين الفارين من درعا إلى الخط الحدودي مع الأردن، يبحثون عن مأوى لهم ويعانون ظروفاً إنسانية صعبة.

وأشارت المصادر إلى أن النزوح ما زال متواصلاً نحو الحدود الإسرائيلية والأردنية من درعا التي تتعرض لهجمات من النظام السوري وداعميه.

ويعيش النازحون الذين يريدون العبور إلى الجانب الأردني، ظروفاً إنسانية قاسية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، وهبوب رياح صحراوية، حيث لا يجد النازحون خيمة يستظلون بظلها.

كما يعاني آلاف النازحين الذين تشكل النساء والأطفال معظمهم، من غياب مصادر مياه شرب نظيفة.

وتمكنت الأناضول من تصوير أوضاع النازحين، حيث يسكنون في خيم بالية نصبوها لأنفسهم في أرض جرداء.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت قوات النظام السوري بالتعاون مع حلفائها والمليشيات الشيعية الموالية لها، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا، جنوبي سوريا.

وتدخل مناطق جنوب غربي سوريا، وبينها درعا والقنيطرة والسويداء ضمن منطقة "خفض التصعيد"، التي تم إنشاؤها في يوليو/ تموز 2017، وفق الاتفاق الذي توصلت إليها، آنذاك، روسيا والولايات المتحدة والأردن.