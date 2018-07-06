مديرية "التحيتا" جنوبي الحديدة تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية

أحكمت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مركز مديرية "التحيتا" وأجزاء واسعة منها جنوبي محافظة الحديدة (غرب)، بعد معارك أسفرت عن مقتل عشرات من مسلحي جماعة "الحوثي"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت الوكالة في خبر عاجل، أن قوات "ألوية العمالقة" العاملة ضمن المقاومة، تمكنت بمشاركة وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من السيطرة الكاملة على مركز مديرية التحيتا وأجزاء واسعة منها في "عملية عسكرية نوعية".

وأضافت أن العملية "أسفرت عن مصرع عشرات (لم تحدد عددا) في صفوف مليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأجبرت عناصرها على التقهقر".

وتابعت "فيما تتقدم قوات المقاومة نحو إدارة المديرية ومركز شرطة التحيتا، إضافة إلى تمشيطها أوكار وجيوب المليشيات في مركز المديرية".

ولفتت الوكالة أن "قوات المقاومة اليمنية المشتركة تمكنت من قطع الطريق الرابطة بين مديريتي زبيد والتحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة".

وأوضحت أن قطع الطريق بين المديريتين جاء "بعد عملية التفاف ناجحة ضمن عملية عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة قطعت على إثرها شريان إمداد المليشيات (الحوثيين) داخل مركز المديرية ومحاصرتها من محورين في جبهة الساحل الغربي لليمن، ليسرّع ذلك سقوط العديد من جبهاتها".

ولم يتسن الحصول على تعليق من "الحوثيين" حول ما أوردته الوكالة الإماراتية.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الإستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثيين، وسيطرت خلالها على مطار الحديدة.