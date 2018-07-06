وفاة فلسطيني وإصابة 146 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن وفاة فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن الفلسطيني محمد جمال أبو حليمة (22 عاما)، توفي جراء تعرضه للرصاص الإسرائيلي في منطقة الصدر، شرق مدينة غزة.

وكان القدرة قد أعلن إن إصابة 146 فلسطينيا، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين.

ومن بين المصابين 24 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، بحسب القدرة.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ومع وفاة أبو حليمة، يبلغ عدد الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية المسيرات، نهاية مارس/آذار الماضي، 137، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي، إنه أحبط مساء اليوم، محاولة لاختراق السياج، على الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إنه "تم إطلاق قذيفة مدفعية واحدة ورصاص من سلاح ثقيل باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا اختراق الحدود شرق غزة".