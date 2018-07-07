السعودية تعلن ضبط أكثر من 21 ألف متسلل لحدودها

أعلنت السعودية، السبت، ضبط أكثر من 21 ألف متسلل لحدودها خلال آخر 8 أشهر، غالبيتهم العظمى من اليمن وإثيوبيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 21 ألفا و112 شخصاً".

وأوضحت أن 52% ممن تم ضبطهم من اليمن، و45 بالمائة من إثيوبيا، و3 بالمائة من جنسيات أخرى.

وتغطي تلك البيانات الفترة الممتدة من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وحتى 5 يوليو/تموز 2018.

وقالت الوكالة إن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت خلال تلك الفترة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة أسفرت عن ضبط مليون و359 ألفا و345 مخالفا.

وأوضحت أن من بين الموقوفين مليون و17 ألفا و427 مخالفاً لنظام الإقامة، و233 ألفا و125 مخالفاً لنظام العمل، و108 آلاف و793 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وفي 19 مارس/آذار 2017، دشنت السعودية حملة "وطن بلا مخالف"، التي تستهدف تسوية أوضاع الأجانب مخالفي نظام الإقامة والعمل في البلاد.

وبدأت طواقم من وزارتي العمل والداخلية السعودية حملة تفتيش في الأسواق المحلية لضبط العمالة المخالفة.

وأطلقت السلطات السعودية حملات تصحيح سابقة استهدفت تصحيح أوضاع العمالة لديها، أدت إلى ترحيل الآلاف، وفرض العديد من العقوبات على آخرين.