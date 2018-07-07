قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق دير الزور

قتل 18 شخصاً على الأقل الجمعة، في تفجير لسيارة مفخخة في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، في منطقة تحت سيطرة ميليشيا قسد، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن من بين القتلى 11 عنصراً من ميليشيا قسد المدعومة أميركيا والتي يشكل تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" عمودها الفقري، وأن التفجير حدث أمام أحد مقراتها.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تسبب تفجير سيارة مفخخة أمام مقر لقوات سوريا الديموقراطية في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي بمقتل قيادي مع 10 من عناصره بالإضافة الى سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال".

وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن الرجح أن يكون تنظيم داعش هو من يقف خلفه.

وخسر التنظيم مناطق واسعة في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، اثر هجومين منفصلين شنتهما كل من قوات قسد بدعم أميركي على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة الى جزئين، وقوات النظام السوري على الضفة الغربية.

ولا يزال التنظيم يتحصن في بضعة قرى في ريف دير الزور الشرقي.