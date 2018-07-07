186 مجزرة في النصف الأول من 2018 في سوريا

وثّقت منظمة حقوقية، ارتكاب ما لا يقلُّ عن 186 مجزرة في سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي، تسببت بمقتل 2257 مدنياً، نصفهم من النساء والأطفال.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير نشرته على موقعها اليوم السبت: إن قوات النظام ارتكبت 122 مجزرة، تلتها روسيا بـ 24 مجزرة.

وأضافت أن التحالف الدولي ارتكب 15 مجزرة، وتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي 3، فيما اقترفت أطراف أخرى 22 مجزرة.

وأفادت أن تلك المجازر أسفرت عن مقتل 2257 مدنياً، بينهم 660 طفلاً، و 479 امرأة.

وأشارت أن نظام الأسد تسبب في مقتل 1502 مدنيا، والقوات الروسية 291، والتحالف الدولي 199، و"ي ب ك/بي كا كا" 28، والجهات الأخرى 237.

وطالب التقرير بحماية المدنيين ومحاكمة المسؤولين عن جرائم القتل.